Infortunio Chancellor: guai muscolari per il difensore venezuelano il quale sarà sottoposto a ulteriori accertamenti

(-Dal nostro inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) Tegola per Diego Lopez. John Chancellor si è fermato nei giorni scorsi per un problema muscolare. Al momento il difensore venezuelano non si allena in via precauzionale.

C’è attesa per gli ulteriori accertamenti a cui si sottoporrà Chancellor nei prossimi giorni per capire se potrà scendere in campo nel match contro la Fiorentina.