Infortunio Colley: torsione innaturale del ginocchio, costretto al cambio

Ebrima Colley è costretto al cambio in Verona-Parma: torsione innaturale al ginocchio per il classe 2000 deve lasciare la gara

Partita difficile e sfortunata per Ebrima Colley, talento classe 2000 in forza all’Atalanta. Il gambiano scivola maldestramente e il ginocchio sinistro compie una torsione innaturale che lo costringe al cambio.

Già nei primi minuti della gara era rimasto a terra per una pallonata alla testa. Ora saranno da effettuare degli esami per stabilire l’entità dell’infortunio del classe 2000 in vista delle prossime gare.