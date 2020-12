Infortunio Correa: problema al polpaccio per l’argentino che si accomoderà in tribuna per la sfida contro il Napoli

Tegola dell’ultimo minuto per la Lazio di Simone Inzaghi. Joaquin Correa ha accusato un problema al polpaccio e sarà quindi indisponibile per la sfida di questa sera contro il Napoli.

L’argentino non va neanche in panchina ma si accomoderà in tribuna: spazio a Caicedo-Immobile in attacco.