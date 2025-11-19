Infortunio Darmian, le condizioni del difensore continuano a preoccupare l’Inter: come sta e quando rientra

Infortunio Darmian, allarme Inter: il difensore rischia di saltare il derby. Le ultime notizie sul giocatore non sono assolutamente positive

Le ultime notizie sull’infortunio Darmian non fanno sorridere l’Inter. Solo pochi giorni fa sembrava ormai vicino al rientro in gruppo, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra in una delle settimane più delicate e decisive della stagione. Invece, da Appiano Gentile filtrano segnali tutt’altro che incoraggianti: Matteo Darmian è ancora lontano dal recupero completo e le possibilità di vederlo in campo – o quantomeno in panchina – per il derby della Madonnina contro il Milan stanno diminuendo drasticamente.

Il problema muscolare che lo tiene fermo da settimane si sta rivelando più ostico del previsto. L’infortunio Darmian, inizialmente valutato come gestibile con qualche giorno di lavoro personalizzato, sta invece costringendo il difensore a un percorso di recupero più lungo del previsto. Una complicazione che pesa molto sulla preparazione di Cristian Chivu, il quale contava sulla duttilità di Darmian per affrontare una partita che richiede esperienza, disciplina tattica e grande intensità.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il laterale ex Manchester United continua a svolgere allenamenti individuali, senza essersi ancora riaggregato al resto del gruppo. Il suo programma personalizzato prosegue, ma non ha ancora prodotto l’accelerazione decisiva che lo staff tecnico sperava di vedere in questi giorni. Proprio per questo, le percentuali di una sua convocazione stanno scendendo progressivamente.

L’infortunio Darmian pesa ulteriormente perché l’ex Torino rappresenta la prima alternativa naturale a Denzel Dumfries, anche lui alle prese con guai fisici. Dunque, l’Inter rischia di affrontare il derby con emergenza totale sulle corsie laterali. Lo staff medico nerazzurro, consapevole dell’importanza del giocatore nel medio periodo, predica massima cautela: nessuna forzatura, nessun rischio inutile, soprattutto in un momento della stagione in cui si susseguono impegni ravvicinati in campionato e in Europa.

Se Darmian non dovesse farcela, Chivu dovrà ridisegnare le sue scelte sulle fasce, affidandosi a soluzioni meno esperte o adattando alcuni giocatori fuori ruolo. Una prospettiva che complica ulteriormente la preparazione del derby, già di per sé una partita ad altissima tensione emotiva.

L’infortunio Darmian, dunque, resta un nodo critico da sciogliere nelle prossime ore. In casa Inter la speranza non è del tutto svanita, ma il pessimismo cresce: la sensazione è che per rivedere Darmian in campo servirà ancora un po’ di tempo.