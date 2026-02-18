Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: il piano di recupero

Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: è atteso domenica in Italia per iniziare la riatletizzazione

Finalmente si intravede una luce in fondo al tunnel per il Napoli e per tutti i tifosi partenopei. Dopo un’attesa che è sembrata interminabile, si avvicina a grandi passi il momento del ritorno in città di Kevin De Bruyne. Secondo quanto rivelato dalle colonne del Corriere dello Sport, il fuoriclasse belga è atteso all’ombra del Vesuvio nella giornata di domenica, proprio mentre i suoi compagni saranno impegnati nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Da lunedì, il numero 17 varcherà nuovamente i cancelli del Konami Training Center di Castel Volturno per iniziare la delicata e graduale fase di riatletizzazione.

È il primo passo concreto verso il rientro in campo per il “nuovo sceriffo” del centrocampo, fermo ai box da ben 116 giorni. Il calvario era iniziato lo scorso 25 ottobre durante la sfida al vertice contro l’Inter: calciando il rigore del vantaggio contro i Nerazzurri, De Bruyne aveva rimediato una grave lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio pesante che lo ha costretto a un intervento chirurgico ad Anversa e a una lunga riabilitazione nella stessa clinica che aveva già ospitato Romelu Lukaku in precedenza. Proprio come il possente centravanti ex Chelsea, anche KDB ha un doppio, ambizioso obiettivo nel mirino: aiutare la squadra di Antonio Conte nel rush finale di campionato e farsi trovare pronto per il Mondiale 2026 in programma in Canada, Messico e Stati Uniti.

Per entrambi i senatori della “Golden Generation” del Belgio, questa rassegna iridata rappresenta l’ultimo ballo, considerando l’età che avanza. Il tecnico salentino attende con ansia il suo regista, fondamentale per alzare il livello tecnico della manovra. Dall’uscita di scena dell’ex Manchester City, l’assetto tattico degli Azzurri è mutato profondamente. Il progetto dei “Fab Four” a centrocampo, che prevedeva la convivenza di De Bruyne con Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Scott McTominay, è stato accantonato per necessità, costringendo l’allenatore a rimodellare il sistema di gioco. Ora, con la corsa alla qualificazione in Champions League che entra nel vivo, ritrovare la qualità e l’esperienza del classe ’91 potrebbe rappresentare l’arma in più decisiva.