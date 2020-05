Infortunio De Roon, l’olandese torna in gruppo dopo il fastidio muscolare. Tutti a disposizione per Gian Piero Gasperini

Marten De Roon sta bene. Il problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla partitella in famiglia di sabato è stato superato, come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Il centrocampista dell’Atalanta è tornato ad allenarsi in gruppo. La squadra, infatti, ha effettuato una seduta pomeridiana. Tutti a disposizione anche nell’allenamento mattutino di oggi, domenica ci potrebbe essere invece un giorno di riposo.