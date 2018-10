Infortunio De Rossi, ko il capitano della Roma: i tempi di recupero

Infortunio De Rossi, problemi per il centrocampista della Roma di Eusebio Di Francesco. I tempi di recupero: almeno 15 giorni out

Infortunio De Rossi, tegola per la Roma di Eusebio Di Francesco. La formazione giallorossa rischia di perdere il proprio capitano per le prossime settimane. Complice la pausa per gli impegni delle Nazionali, la Roma potrà aspettare il rientro di De Rossi in gruppo, anche se la situazione resta da monitorare nel corso dei prossimi giorni. Brutto stop per il centrocampista giallorosso che in queste settimane ha risollevato la Roma anche grazie alle sue prestazioni. La Roma è reduce dalla vittoria in trasferta ottenuta contro l’Empoli in Serie A e sul Viktoria Plzen in Champions League.

Adesso però la Roma rischia di perdere per un lungo periodo il centrocampista De Rossi. Il capitano giallorosso, stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ha infatti sofferto una frattura alla quinta falange prossimale del piede sinistro. Sicuramente il giallorosso non sarà a disposizione del tecnico Di Francesco per almeno 15 giorni, dunque salterà con certezza la prima partita dopo la pausa del campionato. I tempi di recupero, tuttavia, saranno da stabilire con maggiore certezza nel corso dei prossimi giorni. Lo stesso De Rossi proprio oggi aveva fatto visita al giovane difensore della Primavera Riccardo Calafiori, vittima di un gravissimo infortunio al ginocchio.