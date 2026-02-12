Connect with us
Infortunio De Ketelaere, arrivano buone notizie! Intervento riuscito per il nerazzurro, la nota del club

21 minuti ago

de ketelaere

Infortunio De Ketelaere, arrivano segnali confortanti: intervento riuscito e comunicato ufficiale dell’Atalanta

Arrivano novità sulle condizioni di Charles De Ketelaere, operato dopo aver riportato una lesione al corno posteriore del menisco. L’intervento, come comunicato dall’Atalanta, è perfettamente riuscito e consentirà al giocatore belga di avviare fin da subito il percorso riabilitativo.

Il club nerazzurro ha confermato che i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane, ma l’esito positivo dell’operazione rappresenta un primo passo importante verso il ritorno in campo del trequartista.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO “Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.

L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito.

Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo.

