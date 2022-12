Infortunio Di Maria, l’esito degli esami: come sta l’argentino

Infortunio Di Maria, l’esito degli esami per l’esterno offensivo: ecco come sta l’argentino e quando torna

Arrivano degli aggiornamenti dall’Argentina sulle condizioni di Di Maria dopo il problema che l’esterno ha rimediato ieri sera contro la Polonia.

Secondo quanto riferito da Tyc Sports, l’ecografia effettuata questa mattina dall’argentino ha evidenziato che non c’è nessuna rottura di fibre muscolari, ma si tratta di una contrattura alla coscia della gamba sinistra. Il giocatore resta in dubbio l’ottavo di finale del Mondiale contro l’Australia, ma potrebbe rientrare per gli eventuali quarti.