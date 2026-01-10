Infortunio Djimsiti: si ferma il difensore durante Atalanta Torino. Le sue condizioni e quali partite potrebbe saltare

Infortunio Djimsiti: stop per il difensore durante Atalanta Torino. Le sue condizioni e in quali partite sarà assente

Nel corso della sfida contro il Torino, l’Atalanta ha perso uno dei suoi pilastri difensivi: Berat Djimsiti. Il centrale albanese è stato costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo. L’infortunio si è verificato nelle battute finali del primo tempo, un problema fisico che ha impedito al giocatore di proseguire il match e ha obbligato Raffaele Palladino a rivedere i suoi piani tattici a gara in corso.

La dinamica e la sostituzione

Al minuto 43, lo staff tecnico guidato dall’allenatore campano ha dovuto operare il cambio forzato. Al posto dell’infortunato Djimsiti è entrato Isak Hien, chiamato a freddo a reggere l’urto contro l’attacco della formazione di Marco Baroni. Si tratta di un forte trauma contusivo all’osso iliaco sinistro con impegno del muscolo obliquo dell’addome. Nelle prossime ore sono stati fissati gli esami strumentali di rito: solo la risonanza magnetica potrà definire l’entità del danno e, soprattutto, i tempi di recupero.

Un calendario infernale: Palladino conta i disponibili

L’infortunio arriva nel momento peggiore della stagione. L’Atalanta si appresta infatti ad affrontare un vero e proprio tour de force che non ammette passi falsi. Venerdì 16 gennaio (ore 20:45), i nerazzurri saranno di scena all’Arena Garibaldi contro il Pisa, in una trasferta insidiosa. Ma la testa è già rivolta all’Europa: mercoledì 21 gennaio, la New Balance Arena si vestirà a festa per ospitare l’Athletic Bilbao in una sfida cruciale di Champions League. Il ciclo terribile proseguirà domenica 25 gennaio in casa contro il Parma, per chiudersi mercoledì 28 gennaio con un’altra trasferta europea in Belgio, contro il Royale Union Saint-Gilloise. Per affrontare quattro partite in dodici giorni, Palladino ha bisogno di tutti: perdere un leader come Djimsiti per un lungo periodo complicherebbe non poco la gestione delle rotazioni.