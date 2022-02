ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Dybala, altro stop in Juve-Torino: le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante argentino

Terzo infortunio di serata per la Juventus Ad inizio secondo tempo, infatti, Paulo Dybala ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico. In seguito ad un tiro effettuato, l’argentino ha immediatemente chiesto il cambio.

Al momento appare una scelta a scopo precauzionale, ma ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore. Al suo posto McKennie. Una volta sedutosi in panchina ha applicato del ghiaccio all’altezza della coscia sinistra affaticata.