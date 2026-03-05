Infortunio Dybala, il rientro è vicino! La preoccupazione della Roma è per quell’altro calciatore fermo ai box

Infortunio Dybala, il rientro è vicino! Il punto sulle condizioni dei calciatori indisponibili in casa Roma: le novità da Trigoria

La Roma sorride. Paulo Dybala si avvicina al rientro dall’infortunio, pronto a regalare assist e fantasia al reparto offensivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha svolto un lavoro differenziato nella giornata di ieri, ma non c’è alcun allarme. Questo step era previsto dal programma medico dopo un giorno di permesso accordato per la nascita della figlia.

Oggi tornerà regolarmente in gruppo per rispondere presente contro il Genoa. Mister Gasperini valuterà se impiegarlo dal primo minuto oppure a gara in corso. Test in vista per Hermoso, che sta smaltendo un problema muscolare all’inguine.

I dubbi maggiori riguardano Soulé, che continua a sottoporsi a terapie per la pubalgia. L’obiettivo è rientrare per l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. Prosegue il calvario di Ferguson, volato a Brighton per una visita specialistica alla caviglia. Al vaglio l’ipotesi di un intervento chirurgico, che porterebbe a chiudere in anticipo la sua esperienza con la società.