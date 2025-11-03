Infortunio Dybala, allarme in casa Roma: il rigore sbagliato pesa meno del problema muscolare dell’attaccante, parola di Gasperini

Infortunio Dybala, la Joya lascia il campo nel secondo tempo per un problema fisico. Gasperini: «Dispiace, è la perdita più grossa della serata»

Serata amara per la Roma e per Paulo Dybala, protagonista sfortunato della sconfitta di San Siro contro il Milan. Il rigore fallito al 58’ pesa meno dell’infortunio muscolare che ha costretto la Joya a lasciare il campo pochi minuti dopo. Come riportato da Tuttosport, il numero 21 giallorosso ha avvertito un fastidio nel momento stesso del tiro dagli undici metri, poi parato da Maignan.

Per Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, Dybala rappresenta la nota più negativa della serata: «Il rigore sbagliato pesa, ma pesa ancora di più l’infortunio. Recupererà dopo la sosta, dispiace: è la perdita più grossa di questa sera».

L’analisi di Tuttosport

Il quotidiano sottolinea come Dybala sia stato «tradito dal suo stadio amico», quello di San Siro, dove in passato aveva spesso brillato: sei gol in carriera contro il Milan, il suo avversario preferito in Serie A. Questa volta, invece, la prestazione è stata opaca: occasioni sprecate nel primo tempo e un rigore fallito che ha interrotto una striscia perfetta di 18 realizzazioni consecutive dal dischetto.

Il numero 21 verrà sottoposto oggi agli esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare.