Milan Roma, errore dal dischetto per Dybala contro i rossoneri e poi lascia il campo per infortunio. L'argentino in lacrime in panchina...

Milan Roma, Dybala fallisce il penalty e si ferma per un problema muscolare: l’argentino scoppia in lacrime

La serata di San Siro si è rivelata amara per la Roma, impegnata nel posticipo della decima giornata di Serie A contro il Milan. All’81’, con i rossoneri avanti 1-0, l’arbitro Guida ha concesso un rigore ai giallorossi per un fallo di mano di Fofana su punizione di Pellegrini. L’occasione sembrava propizia per riaprire la partita e dare nuova linfa alla squadra di De Rossi.

Dal dischetto si è presentato Paulo Dybala, ma il suo tiro è stato neutralizzato da Maignan, reattivo a tuffarsi sulla sinistra e deviare in angolo. Come se non bastasse, proprio nell’azione del penalty l’argentino ha accusato un problema muscolare, che lo ha costretto a chiedere immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato Baldanzi, mentre lo stadio ha trattenuto il fiato per le condizioni del numero 21.

Le telecamere hanno poi mostrato Dybala in panchina in lacrime, segno evidente della gravità del fastidio alla coscia sinistra e della frustrazione per l’occasione mancata. L’errore dal dischetto pesa sul risultato finale, ma ancor di più preoccupa l’infortunio del talento argentino, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore, lasciando la Roma con il fiato sospeso.

