Infortunio Ekdal, le condizioni del centrocampista della Sampdoria

Si assottiglia il ventaglio di opzioni a disposizione di Marco Giampaolo per il centrocampo della Sampdoria: si ferma anche Ekdal per infortunio

Nuova tegola per Giampaolo e per la Sampdoria in vista della sfida contro la Lazio. Dopo Sensi, si ferma anche Ekdal.

Il centrocampista svedese ha cominciato a zoppicare vistosamente già dal riscaldamento ed è stato costretto a lasciare il campo. La sua presenza con la Lazio resta quindi in forte dubbio a meno che non si decida di continuare con le infiltrazioni.