Infortunio Ferguson, operazione alla caviglia e stagione finita! La conferma social dell’attaccante

Infortunio Ferguson, operazione alla caviglia e stagione finita! L’annuncio e la conferma social dell’attaccante irlandese: il suo messaggio

La stagione di Evan Ferguson si conclude in anticipo. L’attaccante irlandese, arrivato alla Roma con molte aspettative, ha affrontato difficoltà fisiche che ne hanno ostacolato l’adattamento. Dopo essersi infortunato per la terza volta alla caviglia sinistra, Ferguson ha confermato sui suoi social che si è sottoposto a un intervento chirurgico. La decisione è stata presa dopo un nuovo infortunio, che ha reso necessaria l’operazione per risolvere il problema preesistente.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Un intervento riuscito, ma stagione finita

L’intervento è stato un successo, ma i tempi di recupero sono tali da non permettere al giovane attaccante di tornare in campo prima della fine della stagione. Ferguson, che finora ha lottato per trovare continuità a causa dei suoi problemi fisici, ha aggiornato i suoi tifosi tramite un post su Instagram, scrivendo: «Mi sono sottoposto con successo a un intervento per risolvere un problema preesistente. Ora inizia di nuovo il lavoro per tornare in forma e giocare ancora».

Malen raccoglie l’eredità offensiva

Con Ferguson fuori gioco, è stato Donyell Malen a prendersi la responsabilità offensiva della Roma. L’attaccante olandese, che ha trovato spazio nella formazione giallorossa, sta sfruttando questa occasione per dimostrare il suo valore. Con gol e prestazioni convincenti, Malen contribuisce in modo significativo alla rincorsa della squadra al quarto posto in Serie A, un obiettivo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL MESSAGGIO – «Tanto per chiarire alcune cose sono stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito per risolvere un problema di andare, ora ricomincia il lavoro per tornare in forma e giocare di nuovo 💪🏽».