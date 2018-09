Infortunio Giaccherini, problema muscolare durante Chievo-Torino

Infortunio Giaccherini, il fantasista clivense si fa male nel secondo tempo e lascia il campo in Chievo Verona – Torino di Serie A

Infortunio Giaccherini, altri problemi per i calciatori del Chievo Verona nel match odierno contro il Torino, valevole per la giornata numero 7 del campionato italiano di Serie A 2018/2019. Nel corso del primo tempo giocato allo Stadio Bentegodi di Verona, infatti, si era già fatto male il bomber Filip Djordjevic, ex Lazio e oggi in forza al Chievo, per via di uno scontro di gioco rimediato con l’avversario Moretti che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo.

Al minuto 77 problemi muscolari per l’ex Napoli e Juventus, Emanuele Giaccherini, fino a quel momento tra i migliori in campo della sfida odierna. Il calciatore del Chievo Verona ha riportato un problema al flessore della coscia destra e pochi minuti dopo è stato sostituito da Hetemaj per i minuti finali di Chievo-Torino.