Infortunio Gila, l’esito ufficiale degli esami del difensore della Lazio: le sue condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Gila, l’esito ufficiale degli esami a cui è stato sottoposto il difensore della Lazio. Le condizioni e quanto rimarrà fuori

Arrivano aggiornamenti estremamente rilevanti dall’infermeria capitolina riguardo alle condizioni di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo della Lazio era stato costretto a fare i conti con un fastidioso problema fisico, uscito visibilmente acciaccato e dolorante dalla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Nelle scorse ore, il club biancoceleste ha voluto fare immediatamente il punto della situazione, diramando un comunicato ufficiale per chiarire con esattezza l’entità dei problemi alla caviglia accusati dal proprio tesserato durante la vibrante gara disputata contro la formazione nerazzurra.

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Sollievo per Maurizio Sarri: escluse lesioni gravi

Fortunatamente, l’esito dei primissimi controlli effettuati dallo staff medico non sembra destare particolare preoccupazione per il proseguo della stagione sportiva. All’interno dell’ambiente laziale, infatti, filtra una maggiore serenità in vista dei prossimi impegni che attendono la squadra di Maurizio Sarri. La paura iniziale ha rapidamente lasciato spazio a un cauto ottimismo. La società romana potrà monitorare attentamente l’evoluzione clinica dell’articolazione nei prossimi giorni, ma le prime indicazioni a caldo permettono a tutto lo staff tecnico e medico di tirare un meritato e profondo sospiro di sollievo, scongiurando il rischio concreto di un lungo stop in questa delicata fase dell’anno.

La nota della società e l’inizio del percorso riabilitativo

Per fare totale chiarezza sull’effettivo stato di salute del centrale iberico e spegnere le indiscrezioni allarmistiche, la dirigenza ha diffuso una nota clinica contenente l’esito dei consulti specialistici. Di seguito, vi proponiamo il comunicato integrale diramato dalla società:

«Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Durante la gara Atalanta-Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia. Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni».

Il difensore seguirà ora con la massima dedizione il protocollo riabilitativo stilato dai preparatori, puntando a tornare in gruppo il prima possibile per mettersi nuovamente a disposizione del proprio allenatore.