Infortunio Gimenez: rientro in gruppo a Milanello per l’attaccante messicano. Potrebbe tornare a disposizione per quella partita, ultimi aggiornamenti!

Infortunio Gimenez: l’attaccante messicano è rientrato in gruppo a Milanello. Cerchiata in rosso questa partita per il ritorno in campo

Il clima a Milanello torna a farsi sorridente, non solo per le scorie smaltite dopo le recenti fatiche del derby, ma soprattutto per un recupero fondamentale in vista del prosieguo della stagione. Nella giornata di oggi, Santiago Gimenez è ufficialmente tornato ad allenarsi in gruppo, venendo festeggiato e accolto calorosamente da tutti i compagni di squadra.

Il percorso di riatletizzazione completato

Come aveva già preannunciato e rassicurato nei giorni scorsi Massimiliano Allegri, il giocatore ha ultimato con pieno successo il lungo e faticoso processo di guarigione clinica e la successiva fase di riatletizzazione.

Nel corso del primo allenamento post-derby, lo staff tecnico ha saggiamente diviso la rosa in due tronconi: chi è sceso in campo domenica ha svolto un lavoro di scarico, rimanendo sul prato verde per meno tempo rispetto agli altri componenti del gruppo. Tra questi ultimi figurava proprio l’attaccante messicano, che ha svolto l’intera e intensa sessione di lavoro all’esterno senza accusare alcun tipo di fastidio o limitazione.

Il calvario: dall’infortunio di Bergamo all’operazione

L’ultima apparizione ufficiale in campo della punta risale ormai allo scorso 28 ottobre 2025, in occasione della spigolosa trasferta serale di Atalanta-Milan. In quel frangente, il giocatore fu costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco anzitempo a causa di una violenta botta alla caviglia.

Il percorso di recupero non è stato lineare: dopo un primo tentativo iniziale basato sulla terapia conservativa, si è infatti resa necessaria una vera e propria operazione chirurgica per risolvere definitivamente un problema articolare che il centravanti si portava dietro già da qualche mese.

Obiettivo Lazio: i prossimi step

Ora il peggio sembra essere definitivamente alle spalle. Nei prossimi giorni, indicativamente tra le decisive sedute di giovedì e venerdì, lo staff medico e l’allenatore valuteranno le risposte fisiche del ragazzo. L’obiettivo primario è capire se potrà essere a disposizione ed essere regolarmente convocato per l’attesa sfida contro la Lazio, in programma domenica sera sotto i riflettori dell’Olimpico.