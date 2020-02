Infortunio Handanovic, oggi il responso per il match con la Juventus

Infortunio Handanovic, oggi l’eventuale via libera verso Torino. In giornata gli esami per capire come sta la mano sinistra

Samir Handanovic stringe i denti per Torino. Il numero uno nerazzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, cercherà di esserci per il match contro la Juventus, sfida importantissima per la corsa scudetto.

Oggi pomeriggio o domani mattina verranno effettuati gli esami medici per capire come sta la mano sinistra: Conte spera, servirà anche lo sloveno per cercare di vincere all’Allianz.