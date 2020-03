Infortunio Hazard: il belga sarà operato negli Stati Uniti

La prima stagione di Eden Hazard con la maglia del Real Madrid è da dimenticare: il belga volerà negli Stati Uniti per essere operato

Eden Hazard non ha vissuto certamente la sua miglior stagione in carriera. Il belga, arrivato dal Chelsea al Real Madrid per raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo, è stato vittima di parecchi infortuni.

Come riporta Onda Cero, il belga volerà negli Stati Uniti per essere operato al perone destro: stagione quindi finita per Hazard, che punta però agli Europei con il Belgio.