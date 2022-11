Infortunio Hernandez, tegola per Deschamps: le sue condizioni

Potrebbe essere già finito il Mondiale per Lucas Hernandez, il terzino della Francia è uscito dal campo dopo aver accusato un dolore al ginocchio destro

Potrebbe essere già finito il Mondiale per Lucas Hernandez, il terzino della Francia è uscito dal campo dopo aver accusato un dolore al ginocchio destro.

In campo il fratello Theo e la corsa a fare gli accertamenti del caso a Doha in ospedale. Si teme la rottura del crociato per l’esterno del Bayern, così fosse sarebbe stagione finita per lui.