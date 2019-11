Infortunio Iago Falque: problema muscolare, out per il derby

Infortunio Iago Falque: problema muscolare per l’attaccante granata che dovrà saltare il derby di domani sera

Tegola per Walter Mazzarri. Come riporta il sito ufficiale del Toro, Iago Falque si è fermato durante l’allenamento odierno per un problema muscolare alla coscia sinistra e salterà sicuramente il derby. Da valutare Rincon.

«Allenamento pomeridiano in preparazione al derby di domani sera. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni a tema e lavoro tattico. Iago Falque è uscito anzitempo per un problema muscolare alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni, mentre Rincon ha seguito un programma personalizzato»