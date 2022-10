Infortunio Immobile, la Lazio spera: può tornare prima della sosta

Infortunio Immobile, l’attaccante al lavoro per recuperare il prima possibile: la Lazio spera in un suo pronto rientro

Ciro Immobile, secondo quanto riferisce quest’oggi il Corriere dello Sport, sta lavorando duramente in quel di Formello per cercare di recuperare il prima possibile dall’infortunio alla coscia rimediato in occasione del match pareggiato contro l’Udinese.

Le motivazioni del numero 17 sono altissime anche e soprattutto in previsione del Derby di domenica prossima contro la Roma. La Lazio spera di portarlo almeno in panchina: decisivi i provini dei prossimi giorni.