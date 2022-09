Infortunio Immobile, in mattinata la risonanza: Sarri attende con ansia l’esito

Ciro Immobile questa mattina farà la risonanza magnetica decisiva per capire l’entità del suo infortunio

Sarri e la Lazio aspettano con ansia l’esito perché sanno che perderlo per una ventina di giorni in un calendario così fitto potrebbe dire rivederlo in campo a gennaio. La speranza è che si sia fermato in tempo per scongiurare eventuali lesioni muscolari, anche se l’attaccante ci teneva a essere in campo nelle sfide con Inghilterra e Ungheria. Lo scrive il Corriere dello Sport.