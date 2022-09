Infortunio Immobile, ULTIMISSIME sulle sue condizioni: il punto

Infortunio Immobile, ULTIMISSIME novità sullo stop dell’attaccante della Lazio, che salterà il match con l’Inghilterra

Ciro Immobile ha riportato una contrattura al bicipite femorale della coscia destra.

Questo è quanto riferisce il Corriere dello Sport, secondo il quale il giocatore della Lazio è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali e poi si è optato per non rischiarlo. Resta da capire se tornerà a Roma e se sarà a disposizione di Sarri per la ripresa.