Infortunio Isaksen, tegola per Sarri dopo Lazio Bologa: il report medico della società conferema la lesione per l’esterno d’attacco danese, già a lavoro per il recupero!

Infortunio Isaksen, tegola per Sarri dopo Lazio Bologa: il report conferema la lesione per l’esterno d’attacco danese, già a lavoro per il recupero!

Arriva la conferma ufficiale sulle condizioni di Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, uscito all’intervallo nell’ultimo match contro il Bologna, pareggiato 1-1. Il danese, classe 2001, aveva aperto le marcature segnando il gol del momentaneo vantaggio, salvo poi essere costretto al cambio per un problema muscolare.

Lazio infortuni Isaksen, la diagnosi dopo gli esami

Gli esami svolti nei giorni successivi hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore sinistro, confermando i timori già espressi da Maurizio Sarri nel post-gara. Il tecnico biancoceleste, infatti, aveva spiegato: «Isaksen si è fermato per un risentimento all’adduttore, speriamo non sia nulla di grave».

La diagnosi è arrivata puntuale, chiarendo la natura dello stop e dando il via al programma di recupero.

Lazio infortuni Isaksen, il report medico ufficiale

La società biancoceleste ha diffuso un comunicato dettagliato dopo il consulto tra lo staff sanitario composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale Italo Leo:

COMUNICATO – «Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni».