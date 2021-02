Infortunio Kalinic, Juric preoccupato: «Non so quando tornerà»

Juric è preoccupato per le condizioni di Nikola Kalinic: ecco le dichiarazioni del tecnico del Verona sul nuovo infortunio del croato

Ivan Juric è preoccupato per le condizioni di Nikola Kalinic. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Verona dopo il nuovo stop dell’attaccante croato ex Milan e Fiorentina.

KALINIC – «Ci voleva molto perché iniziasse a farci vedere qualcosa. Lunedì doveva comunque giocare Lasagna, ma lui faceva comunque cose da giocatore vero. In questo momento l’abbiamo perso, non lo so, per un tempo non breve».