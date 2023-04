Infortunio Koopmeiners, ci sarà il centrocampista per Fiorentina-Atalanta?

La situazione attuale del centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Franchi

L’assenza di Koopmeiners si è fatta molto sentire in casa Atalanta, soprattutto se si considera che il ragazzo manca dal 4 marzo quando uscì contro l’Udinese per infortunio: da lì un percorso di recupero senza forzare i tempi. Dopo praticamente un mese di attesa, il centrocampista nerazzurro verrà convocato per la partita contro la Fiorentina?

Attualmente risulta che il ragazzo sia migliorato in termini di condizioni, ma non si è ancora allenato in gruppo. La decisione se inserirlo o meno tra i convocati verrà presa all’ultimo momento. Si attendono aggiornamenti.