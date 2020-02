Infortunio Kulusevski: il giocatore del Parma si è fermato in allenamento. Il report del club crociato sulle condizioni dello svedese

Altro stop per Dejan Kulusevski. Come riporta il sito ufficiale del Parma il giocatore svedese necessita di un protocollo individuale per risolvere una iniziale sindrome retto adduttoria.

«Dejan Kulusevski, superata la lesione muscolare all’ileopsoas sinistro, necessita di un protocollo individuale per risolvere una iniziale sindrome retto-adduttoria»