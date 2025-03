Infortunio Lautaro Martinez, allarme per l’Inter! Ecco come lo gestirà l’Argentina per i due match

Infortunio Lautaro Martinez, allarme sia per l’Argentina che per l’Inter causa. La strategia di Scaloni vista l’entità del danno

Cattive notizie per l’Inter: si è infortunato Lautaro Martinez. Il capitano non ha preso parte all’ultimo allenamento con l’Argentina appunto per un KO fisico. L’entità del danno? Semplice sovraccarico muscolare.

Secondo quanto riportato da ESPN. L’obiettivo del CT dell’Argentina Scaloni è averlo al massimo della forma per la grande sfida al Brasile, in programma nella notte tra martedì e mercoledì.

LAUTARO INTER – «Lautaro Martínez è in dubbio per la partita contro l’Uruguay a causa di un sovraccarico muscolare. L’attaccante dell’Inter non era presente all’ultimo allenamento e p