Infortunio Leao: il portoghese salta Milan Torino. Quali sono le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box, ultimissime

Infortunio Leao: l’attaccante portoghese salta Milan Torino. Le condizioni e quanto rimarrà fuori, tutti i dettagli

La preparazione del Milan verso l’attesa gara casalinga contro il Torino, in programma per sabato 21 marzo 2026, subisce una pesantissima battuta d’arresto. L’annuncio scuote i tifosi: Rafael Leao non sarà della partita. L’attaccante portoghese è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa della riacutizzazione di un fastidioso dolore all’adduttore destro, lo stesso identico problema fisico che lo aveva già tormentato e tenuto ai box in precedenza nel corso di questa tormentata stagione.

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Le condizioni di Leao e gli esami strumentali

La notizia arriva al culmine di una settimana già vissuta costantemente sotto i riflettori, caratterizzata dalle forti tensioni post-Lazio e dalle pesanti critiche piovute sulla squadra dopo l’ultima amara sconfitta esterna. Il fuoriclasse lusitano non ha preso parte alla seduta di rifinitura odierna a Milanello. Nella giornata di domani, il numero 10 rossonero si sottoporrà a specifici esami strumentali per valutare con esattezza l’entità della lesione muscolare e stabilire i successivi tempi di recupero.

L’attacco d’emergenza: spazio a Fullkrug e Pulisic

Senza il suo giocatore più rappresentativo, l’allenatore Massimiliano Allegri è ora chiamato a ridisegnare d’urgenza l’intero assetto offensivo per la delicata sfida contro i granata. Davanti all’inamovibile Mike Maignan tra i pali, il tecnico livornese è pronto a varare un attacco d’emergenza. Le chiavi del reparto avanzato saranno affidate con ogni probabilità alla fisicità e al senso del gol di Niclas Fullkrug, schierato come riferimento centrale, che sarà strettamente supportato dall’estro, dalla tecnica e dalla rapidità di Christian Pulisic.

La defezione di Rafael Leao è una tegola pesantissima: priva il Diavolo della sua principale fonte di strappi e imprevedibilità, costringendo inevitabilmente il resto della rosa a farsi carico di un surplus di responsabilità. L’obiettivo imposto dalla società è chiaro: compattarsi per superare le difficoltà, conquistare i tre punti contro il Torino e non perdere il treno Champions League.