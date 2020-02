Infortunio Lulic: il recupero del biancoceleste potrebbe durare più de previsto. Il terzino vola all’estero per curarsi

Senad Lulic potrebbe metterci più del previsto per tornare in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, le condizioni del bosniaco preoccupano e il suo ritorno in squadre potrebbe avvenire solo ad aprile.

Per accorciare i tempi di recupero Lulic è volato all’estero, ma la volata Scudetto potrebbe saltarla quasi tutta e rientrare solo a stagione quasi finita.