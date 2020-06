Infortunio Mancini: nuovo ko in casa Roma. Le ultime

Infortunio per Gianluca Mancini, difensore della Roma. Il difensore ko durante una partitella: gli aggiornamenti

La Roma è costretta, ancora una volta, a fare i conti con gli infortunati. Sky Sport infatti ha parlato di un nuovo ko nella rosa di Fonseca: infortunio per il duttile Gianluca Mancini, utilizzato in difesa ma anche a centrocampo.

Durante la partitella di martedì, il difensore ha subito un colpo a un gomito che lo ha costretto a indossare il tutore per una decina di giorni. Il calciatore romanista dovrebbe rientrare in tempo per la sfida contro la Samp, alla ripresa.