Infortunio Marchizza: esce in barella. Le sue condizioni

Riccardo Marchizza non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo in Fiorentina-Spezia: ecco le condizioni del difensore dei liguri

Brutto colpo per Riccardo Marchizza che non riesce a restare in campo dopo un contrasto con Kouame: il difensore di Italiano è costretto al cambio.

Dopo un constrasto aereo con Kouame rimane a terra. Botta alla nuca che richiede l’immediato intervento dalla panchina dei medici sociali dello Spezia. Il calciatore esce in barella, Italiano costretto al cambio, entra Ramos. Marchizza è stato poi trasportato in ospedale ma è comunque vigile.