Infortunio Miranda, salta Inter-Fiorentina: le condizioni del centrale

Infortunio Miranda, si fa male il difensore dell’Inter: out contro la Fiorentina, non è neanche in panchina. Ecco il motivo

Infortunio Miranda, il difensore brasiliano dell’Inter fermo precauzionalmente: non ci sarà in Inter-Fiorentina, nemmeno in panchina. Problemi alla caviglia sinistra per il centrale della Nazionale brasiliana. Non è a disposizione di Spalletti per l’anticipo di questa sera della 6ª giornata di Serie A contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Pochi minuti fa son state diramate le formazioni ufficiali del match, Miranda non andrà nemmeno in panchina e ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dalla società nerazzurra.

Miranda salta la sfida contro la Fiorentina, un appuntamento importante per i nerazzurri di Spalletti che vogliono proseguire il momento positivo in campionato con una nuova vittoria dopo i successi con il Tottenham in Champions e con la Samp. Questo il comunicato ufficiale dei nerazzurri diramato a pochi minuti dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, anticipo della sesta giornata di Serie A: «Joao Miranda non sarà precauzionalmente a disposizione di Spalletti per Inter-Fiorentina a causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra. Il brasiliano ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra e sarà valutato giorno dopo giorno».«