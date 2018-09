Inter-Fiorentina: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Inter-Fiorentina, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter e Fiorentina si affronteranno questa sera nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da due belle prestazione nel precedente turno di campionato. L’Inter ha infatti vinto sul campo della Sampdoria per 1-0 sullo scadere del secondo tempo con Brozovic, mentre i Viola hanno vinto in casa contro la SPAL per 3-0. Attualmente la Fiorentina si trova al terzo posto in classifica a pari punti con il Sassuolo. L’Inter invece, con l’ultima vittoria, è risalito fino all’ottava posizione raggiungendo Sampdoria e Parma a 7 punti.

I nerazzurri sembrano esser rinati dopo la rimonta per 2-1 avvenuta in Champions contro il Tottenham e, in caso di vittoria in casa contro i Viola, andrebbero nella parta alta della classifica avvicinandosi sensibilmente a Napoli e Juventus. La Fiorentina cerca la prima vittoria fuori casa in questa stagione dopo la sconfitta di Napoli per 1-0 e il pareggio contro la Sampdoria a Genova nel recupero della prima giornata di campionato.

Inter-Fiorentina: diretta live e sintesi

Inter-Fiorentina: formazioni ufficiali

Inter-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Inter e Fiorentina si preparano ad affrontare nel migliore dei modi il primo turno infrasettimanale della stagione. Negli undici di Spalletti, che non sarà in panchina dopo l’espulsione nella gara contro la Sampdoria, ritornerà, davanti ad Handanovic in porta, De Vrij al centro della difesa affiancato da Skriniar. Sulla destra ci sarà sicuramente D’Ambrosio poiché Vrsaljko resta ancora infortunato. Sulla corsia opposta probabile l’impiego di Asamoah, ma si gioca il posto con Dalbert.

A centrocampo, nella mediana a due, presente Gagliardini dal 1’ minuto, mentre Brozovic sembrerebbe per ora in vantaggio su Vecino. Interessante però l’ipotesi che vedrebbe Vecino in mediana e Brozovic sulla trequarti al posto di Nainggolan. Nel reparto avanzato, dietro alla punta centrale Icardi, partirà dall’inizio Perisic sulla corsia di sinistra. Diversi i dubbi invece sulla fascia destra dove Politano e Nainggolan si giocano il posto con Keita e Candreva.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Nella Fiorentina di Pioli confermato il pacchetto arretrato a 4 con Lafont in porta e Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella e Biraghi in difesa. A centrocampo, con i confermati Benassi e Veretout, l’unico dubbio riguarda Gerson che potrebbe lasciare spazio ad uno tra Dabo e Fernandes con quest’ultimo favorito. Nel tridente d’attacco, a fianco di Simeone e Chiesa, Pjaca si gioca il posto con Mirallas ed Eysseric.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter-Fiorentina: i precedenti del match

Tra Serie A e Coppa Italia sono ben 83 i precedenti tra Inter e Fiorentina giocati tra le mura di San Siro. Di queste 83 partite, l’Inter ne ha vinte ben 48, mentre la Fiorentina 17. 18 infine i pareggi. L’Inter ha segnato quasi 2 gol a partita (158), ma ne ha subiti 89 in totale (quasi un gol a partita). Il primo confronto tra le due compagini risale al 29 novembre del 1931 quando, alla decima giornata di Serie A, l’Ambrosiana Inter pareggiò per 1-1 in casa contro i Viola.

La prima vittoria dell’Inter arrivò nella stagione successiva quando vinse 3-1 il 12 marzo 1933. Dall’altra parte, la prima vittoria dei Viola è relativa alla stagione 1933/34 quando la i toscani schiacciarono fuori casa i nerazzurri per 4-2. Negli ultimi 20 scontri in Serie A sono arrivate ben 17 vittorie dell’Inter e 3 successi della Fiorentina che hanno vinto per due anni di fila tra il 2014 e il 2016 (Inter-Fiorentina 0-1 e Inter-Fiorentina 1-4). Il pareggio non arriva, invece, dalla stagione 1996/97. Un anno fa, il 20 agosto 2017, l’Inter si impose per 3-0 sulla nuova Fiorentina di mister Pioli.

Inter-Fiorentina: l’arbitro del match

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni a dirigere l’anticipo del turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A. L’arbitro di Bergamo, che arbitrerà la sfida tra Inter e Fiorentina in programma questa sera alle ore 21, sarà assistito dalla coppia di guardalinee composta da Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Salvatore Longo della sezione Aia di Paola. Al quarto uomo troveremo Livio Marinelli di Tivoli, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Massimiliano Irrati di Pistoia e Mauro Vivenzi di Brescia.

Mazzoleni ha già diretto due gare di Serie A in questo inizio di stagione tra cui proprio una dell’Inter; quella della seconda giornata contro il Torino terminata per 2-2. L’altra partita arbitrata da Mazzoleni in questa stagione è quella della quarta giornata tra Roma e Chievo anch’essa finita per 2-2.

L’Inter ha già incontrato l’arbitro di Bergamo in 21 occasioni con un totale di 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Il primo precedente è relativo al 14 maggio del 2006 quando l’Inter pareggiò a Cagliari 2-2, mentre l’ultimo è del 6 maggio di quest’anno quando i nerazzurri schiacciarono l’Udinese 4-0 in Friuli. Per i Viola i precedenti sono invece 18 con un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Il primo incontro risale al 19 novembre del 2006 quando la Fiorentina pareggiò ad Ascoli 1-1; l’ultimo è dello scorso 29 aprile nella vittoria per 3-0 in casa contro il Napoli.

Inter-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Inter-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 242), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.