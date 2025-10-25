Infortunio Mkhitaryan, il centrocampista armeno dell’Inter costretto al cambio per infortunio dopo aver procurato il rigore! Le sue condizioni

Infortunio Mkhitaryan, il centrocampista armeno dell’Inter esce infortunato dopo il contrasto che causa il rigore del vantaggio napoletano. Le condizioni

Durante il primo tempo del big match contro il Napoli, l’Inter ha ricevuto brutte notizie: Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno della Beneamata, è stato costretto a uscire dal campo per infortunio. L’incidente è avvenuto intorno al 30esimo minuto, subito dopo l’azione che ha portato al contestato calcio di rigore concesso ai padroni di casa, trasformato da Kevin De Bruyne.

Il giocatore, ex Roma, ha avvertito un problema muscolare e ha subito richiamato l’attenzione della panchina e dello staff medico nerazzurro. Dopo un breve consulto, è stato chiaro che Mkhitaryan non potesse proseguire, costringendo Cristian Chivu a effettuare il cambio forzato. Al suo posto è entrato Piotr Zielinski, che è stato accolto dagli applausi del suo ex pubblico, per ricomporre la linea mediana dell’Inter.

L’infortunio di Mkhitaryan rappresenta un’altra tegola per il tecnico romeno, che già deve fare i conti con le assenze di diversi elementi chiave. Nelle prossime ore, il centrocampista armeno si sottoporrà agli esami strumentali necessari per definire l’esatta entità del problema e stabilire i tempi di recupero. Anche se si spera che l’infortunio non sia grave, si teme che Mkhitaryan possa essere costretto a saltare i prossimi, delicati impegni dell’Inter.

Nel frattempo, una prima diagnosi parla di un problema ai flessori della coscia sinistra, con l’auspicio che non si tratti di un infortunio lungo.