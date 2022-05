Infortunio Muriel: l’esito degli esami. Le ultime sul colombiano che oggi non si è allenato a Zingonia

Come riportato da Sky Sport è arrivato l’esito degli esami svolti da Luis Muriel dopo l’infortunio patito col Milan.

Per il colombiano dell’Atalanta si tratta di una lesione di I-II grado del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Muriel non sarà pertanto a disposizione per la gara con l’Empoli.