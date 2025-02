Infortunio Neres, arriva l’esito degli esami per il giocatore del Napoli. Le condizioni e tempi di recupero

Infortunio Neres, l’attaccante del Napoli rischia un mese di stop, salterà le gare contro Inter e Lazio

Non c’è pace per il Napoli di Antonio Conte che dovrà fare a meno di David Neres per diverse settimane. Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare e il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra.

La società partenopea ha reso noto le condizioni del giocatore classe ’97 attraverso un comunicato sul proprio sito. I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall’evoluzione clinica della lesione, ma il brasiliano sarà certamente costretto a saltare le prossime sfide contro Lazio e Inter.