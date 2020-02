Infortunio Neymar: il brasiliano out per la Coppa di Francia

Infortunio Neymar: il brasiliano non sarà disponibile per il match di Coppa di Francia contro il Digione. Out anche Verratti

Tuchel l’aveva preannunciato in conferenza stampa ma ora è arrivata la conferma. Neymar sarà indisponibile per la sfida di questa sera di Coppa di Francia.

Problemi fisici per il brasiliano che era in dubbio fino all’ultimo. Il tecnico dei parigini non ha convocato nemmeno Marquinhos, Kimpembe e Verratti. Questa sera i campioni di Francia giocano a Digione per i quarti di finale della coppa nazionale.