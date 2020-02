Infortunio Nkoulou, trauma facciale per il centrale del Torino nel corso della sfida di ieri sera tra Torino e Samp

Serata amara per il Torino quella di ieri sera, con la Samp a rovinare l’esordio di Longo sulla panchina granata. In una partita, per di più, che ha anche lasciato importanti strascichi fisici tra i padroni di casa.

«Benché abbiano concluso regolarmente in campo la partita, tre calciatori hanno riportato infortuni che verranno valutati nelle prossime ore. Tra questi Nkoulou che ha subito un trauma facciale», si legge in una nota diffusa dal club.