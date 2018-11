Infortunio Olsen, salta Udinese-Roma: debutta Mirante

Infortunio Olsen, problema muscolare per il portiere svedese. Mirante debutta con la maglia della Roma a Udine

Infortunio Olsen, il portiere della Roma si fa male e non scenderà in campo tra poco meno di due ore contro l’Udinese. Alle ore 15 il via alla giornata numero 13 del campionato italiano di Serie A, alla Dacia Arena di Udine si terrà Udinese-Roma con il debutto stagionale di Antonio Mirante come portiere della formazione giallorossa. Robin Olsen infatti ha riportato un infortunio e non ci sarà nella sfida odierna contro l’Udinese, mentre Mirante farà il suo esordio tra i pali giallorossi.

Il portiere svedese è rientrato dagli impegni delle formazioni nazionali con un problema muscolare e secondo le ultime indiscrezioni che filtrano non scenderà in campo questo pomeriggio alla Dacia Arena. Ciò significa che a prendere posto in porta sarà il veterano Antonio Mirante che quest’oggi farà il suo debutto stagionale contro i bianconeri. Sarà la prima partita di Mirante, oggi 35enne, dalla sconfitta del Bologna per 2-1 contro il Chievo dello scorso 13 maggio. La Roma sarà in campo anche senza gli altri infortunati Daniele De Rossi, Kostas Manolas e Javier Pastore.