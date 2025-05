Inter, infortunio Pavard. Difficile il recupero per il Barcellona, ma il francese proverà ad esserci. La situazione

L’nfortunio alla caviglia rimediato da Benjamin Pavard lo ha costretto ad alzare bandiera bianca per Barcellona Inter di ieri, semifinale d’andata di Champions League finita sul 3 a 3.

Il problema del francese, come chiarito dallo stesso Inzaghi nel postpartita, non sembra essere una cosa da poco. Stando alla Gazzetta dello Sport, l’ex Bayern proverà a recuperare in extremis per la gara di ritorno di martedì a San Siro, ma le speranze sono piuttosto ridotte.

INFORTUNIO PAVARD – «Benjamin Pavard era il grande assente ieri sera a Montjuic e punta a esserci nella semifinale di ritorno del 6 maggio. Anche se sarà oggettivamente dura: «Benji non ci sarà col Verona e per il Barça ci sono poche speranze – ha detto ieri Inzaghi -. Non sono problemini da tre giorni, ma da 18-20 giorni». Il francese si è fermato domenica scorsa, per una distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo contro la Roma dopo un quarto d’ora e gli esami strumentali hanno confermato che non sarebbe stato disponibile per la trasferta in casa del Barça. Pavard ha tifato per i compagni a distanza e adesso proverà comunque a rimettersi in sesto per il secondo atto contro la squadra di Flick: la sua situazione verrà valutata quotidianamente dallo staff medico dell’Inter».