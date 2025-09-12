Infortunio Pavoletti, quanto starà fuori il centravanti del Cagliari? Le ultime novità - Calcio News 24

Cagliari senza Pavoletti contro il Parma: il capitano ancora out per infortunio

Il Cagliari dovrà fare a meno di Leonardo Pavoletti per la prossima sfida contro il Parma a causa di un nuovo problema fisico. L’attaccante classe 1988 e capitano rossoblù continua infatti a lavorare con un programma personalizzato e non sarà convocato dal tecnico Fabio Pisacane, che da poco ha preso le redini della squadra.

L’infortunio Pavoletti si conferma un grosso ostacolo per il Cagliari in questa fase delicata della stagione. Il centravanti, pilastro e leader del gruppo grazie alla sua esperienza e carisma, non è ancora riuscito a recuperare pienamente dai problemi muscolari che lo affliggono da inizio campionato. Lo staff medico del club sta seguendo con estrema attenzione il suo percorso di recupero, preferendo non forzare i tempi per evitare rischi peggiori. Al momento, infatti, i tempi di rientro rimangono incerti, e l’attaccante prosegue con sedute differenziate per smaltire l’infortunio.

L’assenza di Pavoletti contro il Parma rappresenta un colpo duro per il Cagliari, che perde il suo uomo simbolo in attacco. Leonardo è infatti noto per la sua abilità nel gioco aereo, il suo senso del gol e la capacità di fare reparto anche da solo. Con più di 100 presenze in maglia rossoblù, il capitano è un punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo, e la sua mancanza si farà sentire in termini di leadership e concretezza offensiva.

Fabio Pisacane dovrà quindi riorganizzare il reparto offensivo per affrontare una squadra come il Parma, che arriva al match in buona forma. Le alternative per il tecnico non mancano, ma il gioco dovrà inevitabilmente adattarsi senza l’apporto del bomber. Si potrebbe puntare su un attacco più dinamico, con giocatori rapidi e tecnici capaci di sfruttare la profondità e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

La partita contro i ducali sarà un banco di prova importante per il Cagliari, che dovrà dimostrare di poter mantenere la competitività anche senza il suo capitano. I tifosi, dal canto loro, attendono con ansia notizie sul recupero di Pavoletti, sperando di rivederlo presto in campo per guidare la squadra verso risultati importanti. L’infortunio del numero 9 resta dunque un tema centrale nel cammino rossoblù e sarà decisivo capire quando potrà tornare a disposizione.