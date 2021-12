Infortunio Pedro: affaticamento muscolare per l’attaccante

Infortunio Pedro, l’attaccante esce anzitempo per un fastidio muscolare, durante Sassuolo-Lazio. Le ultime

Maurizio Sarri perde i pezzi. Dopo lo stop di Luis Alberto, si ferma anche Pedro. Il giocatore, infatti, al termine del primo tempo di Sassuolo-Lazio, non è rientrato in campo per la ripresa per un fastidio muscolare, sembrerebbe un leggero affaticamento.

Felipe Anderson ha sostituito il compagno che, nelle prossime ore, sarà valutato.