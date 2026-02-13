Infortunio Pedro, la Lazio tira un sospiro di sollievo: escluse fratture! Ecco è previsto il suo rientro

Infortunio Pedro, ko ma niente drammi per la Lazio: scongiurate lesioni, l’attaccante punta a tornare per la fase decisiva della stagione

Buone notizie in casa Lazio dopo il grande spavento dell’ultima trasferta di Coppa Italia. Pedro, costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo contro il Bologna, si è sottoposto agli esami clinici per valutare l’entità del trauma alla caviglia destra.

Esami rassicuranti: nessuna frattura per Pedro

Le immagini dell’attaccante dolorante avevano fatto temere il peggio, tanto che – come riportato da La Gazzetta dello Sport – lo staff medico aveva ipotizzato una possibile frattura del perone, scenario che avrebbe compromesso il resto della stagione. Gli accertamenti ospedalieri, però, hanno escluso lesioni ossee, trasformando l’ansia iniziale in un sospiro di sollievo.

Tempi di recupero

La diagnosi definitiva parla di una distorsione alla caviglia con possibile coinvolgimento della capsula articolare. Un infortunio fastidioso, certo, ma molto meno grave delle prime ipotesi. Lo stop previsto è di circa un mese, con l’obiettivo di rivedere Pedro in campo nella fase decisiva della stagione.

Le scelte della Lazio senza lo spagnolo

Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno dell’esperienza e della personalità dell’ex Barcellona nelle prossime gare. La buona notizia, però, è che non saranno necessari interventi o lunghi percorsi riabilitativi. Il programma di recupero inizierà già nei prossimi giorni al centro sportivo di Formello.