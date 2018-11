Infortunio Pjaca, il croato salta Bologna-Fiorentina: il report ufficiale

Infortunio Pjaca, il croato si fa male e salterà Bologna-Fiorentina di domenica pomeriggio: il comunicato e i tempi di recupero

Infortunio Pjaca, il calciatore croato si fa male in Nazionale e salterà la sfida della Fiorentina contro il Bologna. Tempi duri per l’ex talento della Dinamo Zagabria che non sta vivendo un momento particolarmente brillante della sua carriera professionistica. Deludente fin qui il suo rendimento con la maglia viola in prestito dalla Juventus e viste le condizioni economiche per il momento si allontana la possibilità di un riscatto del cartellino da parte della società toscana.

Marko Pjaca si è fatto male nel corso della settimana vissuta con la Nazionale croata, una lombalgia acuta che gli ha impedito di prendere parte agli allenamenti con la Fiorentina. Domani, ore 15, Pjaca non sarà in campo per la sfida contro il Bologna, valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A: «ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insorta in Nazionale e che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi tre giorni» questo il report medico diramato dal sito web ufficiale della società toscana.