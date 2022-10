Infortunio Pogba, il francese potrebbe rientrare a lavorare in gruppo: le ultime

Dopo la vittoria nel derby la Juventus riprenderà gli allenamenti per preparare la prossima sfida di campionato e in gruppo potrebbe tornare Pogba

Il francese a inizio settimana tornerà a lavorare parzialmente in gruppo per cominciare a ritrovare la condizione ottimale. La data per il rientro è sempre fissata per fine ottobre nella gara di Champions contro il Benfica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.