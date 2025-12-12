Infortunio Pogba, altro guaio fisico in vista? Il tecnico del Monaco chiarisce la situazione dell’ex Juve: le ultimissime

Infortunio Pogba, problemi in vista per l’ex Juve? Il tecnico del Monaco mette in chiaro la situazione: le ultimissime notizie

L’infortunio di Paul Pogba aveva destato preoccupazione nell’ambiente del Monaco, soprattutto in vista delle prossime sfide di campionato. A chiarire la situazione ci ha pensato l’allenatore Sébastien Pocognoli, intervenuto in conferenza stampa.

Il tecnico ha spiegato che l’ex Manchester United non era al meglio della condizione, ma che il problema non è grave. Lo stop è stato causato da una leggera tensione al tendine del ginocchio, avvertita durante il riscaldamento pre-partita.

La notizia positiva è che Pogba ha già ripreso ad allenarsi con il gruppo, tornando in campo nella giornata odierna. Pocognoli ha escluso il rischio di uno stop prolungato o di complicazioni, lasciando aperta la possibilità di una convocazione nelle prossime gare.

POCOGNOLI – «Non era al 100%. Ha ravvisato una leggera tensione al tendine del ginocchio. Non era troppo grave; è iniziato durante il riscaldamento. Si è allenato oggi per la prima volta dopo la partita. Vedremo se sarà idoneo per la convocazione».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

